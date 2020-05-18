Стало известно, как еще пермякам подать заявление на пособие на ребенка до 3-х лет и детей от 3 до 16 лет

18 Май 2020 2020-05-18T15:30:54+03:00

Заявление на выдачу пособия можно подать до 1 октября 2020 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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У пермяков появилась возможность подать заявление на получение пособии на детей еще одним способом. С 20 мая это можно будет сделать не только через портал Госуслуги и отделения Пенсионного фонда, как было раньше, но и лично в МФЦ.

Для этого потребуется паспорт, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС и номер банковского счета, на который поступит выплата. Других документов представлять не нужно.

Но учитывая ограничительные меры, которые продолжают действовать в Пермском крае из-за распространения коронавируса, попасть на прием в МФЦ можно только по предварительной записи по телефону «горячей линии»: 270-11-20.

- Прием заявок на подачу документов по детским выплатам операторы контактного центра уже начали, - говорят сотрудники краевого МФЦ. - Но, обратиться за получением услуги можно будет не раньше 20 мая. - Посетителям центра нужно быть в медицинской маске, перчатках и взять с собой ручку, для заполнения заявления.

Напомним, семьи могут оформить ежемесячные выплаты на детей до трех лет в размере 5000 рублей с апреля по июнь, независимо от того есть сертификат на материнский капитал или нет. Также на поддержку в виде единовременной выплаты в 10 000 рублей с 1 июня могут рассчитывать семьи, в которых растут дети от 3 до 16 лет. Заявление можно подать до 1 октября 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU