2020-05-27T12:43:37+03:00
Общество

Власти сообщили о снятии ограничительных мер на некоторых территориях Прикамья

Их могут ослабить там, где ситуация с коронавирусом не ухудшается
Анна Маркова
Поделиться:
А режим самоизоляции для жителей старше 65 лет сохранятся до полного снятия ограничений.А режим самоизоляции для жителей старше 65 лет сохранятся до полного снятия ограничений.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

На заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавируса очередной раз обсуждалась ключевые показатели для поэтапного изменения ограничительных мероприятий в условиях распространения коронавируса. Судя по показателям, которыми апеллировал главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев, регион пока не готов к переходу ко второму этапу послаблений.

В своем докладе Костарев отметил, что полный выход из режима самоизоляции предусматривает три этапа. Сейчас Пермский край находится на первом этапе.

«Полное снятие ограничений и разрешение на проведение массовых мероприятий станет возможным только после стабилизации эпидемической обстановки», – подчеркнул Виталий Костарев.

Он не исключил возможность введения следующего этапа точечно, в отдельных муниципальных образованиях. Это зависит от санитарно-эпидемической ситуации в них. А режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями должен сохраняться до полного снятия ограничений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пермском крае еще у 44 человек обнаружен коронавирус

Общее число зараженных COVID-19 в регионе приближается к полутора тысячам (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Перми и Пермском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны даты ЕГЭ для пермских выпускников
Райффайзенбанк предупреждает о новой схеме фишинга
Как пермякам подать заявление на детское пособие на ребенка от 3 до 7 лет: деньги начнут выплачивать с 1 июня
Какие продукты нужно есть, чтобы оставаться здоровым: рекомендации специалистов
«Гнет деревья и ломает ветки». Когда прекратится сильный ветер в Перми
«Услышали душераздирающий лай». В Перми собаку привязали к дереву и оставили медленно умирать
Власти сообщили о снятии ограничительных мер на некоторых территориях Прикамья
«Не хватает системности в работе»
Впервые в Пермском крае раскрыты эскроу-счета
Количество нераскрытых преступлений уменьшилось в два раза
В Пермском крае еще у 44 человек обнаружен коронавирус
В Пермь из-за рубежа доставили еще 31 жителя нашего региона
Райффайзенбанк запустил онлайн-подтверждение целевого использования кредитов для клиентов из сегмента микро бизнеса
«Азот» определил лучших наставников
В Перми умерли двое мужчин с положительным анализом на коронавирус
Власти выделили еще более 20 мест в Перми, где будут размещены киоски и павильоны
В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 56 человек
«Модели в перчатках и масках». В Перми модный показ Long Fashion Weekend пройдет онлайн
Пермяков просят пополнить запасы донорской крови
«Преподаватель невзлюбил». Студентку Пермского университета незаконно отчислили из вуза
Руководить пермским управлением по экологии и природопользованию станет известный эколог
Стало известно, когда пройдет Парад Победы в Перми в 2020 году
В Перми женщина получила удар током в магазине
В Пермском крае на ИВЛ находятся 38 пациентов с коронавирусом
В пермских аптеках будут продавать маски по льготной цене
«План перехват». В Перми ищут знойного красавца турако, сбежавшего из зоопарка
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» активно внедряет систему предиктивной аналитики технологического оборудования
Каждый пятый кредит Райффайзенбанк выдает по программе рефинансирования
Коронавирусом в Пермском крае заболел еще 41 человек