Власти сообщили о снятии ограничительных мер на некоторых территориях Прикамья
На заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавируса очередной раз обсуждалась ключевые показатели для поэтапного изменения ограничительных мероприятий в условиях распространения коронавируса. Судя по показателям, которыми апеллировал главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев, регион пока не готов к переходу ко второму этапу послаблений.
В своем докладе Костарев отметил, что полный выход из режима самоизоляции предусматривает три этапа. Сейчас Пермский край находится на первом этапе.
«Полное снятие ограничений и разрешение на проведение массовых мероприятий станет возможным только после стабилизации эпидемической обстановки», – подчеркнул Виталий Костарев.
Он не исключил возможность введения следующего этапа точечно, в отдельных муниципальных образованиях. Это зависит от санитарно-эпидемической ситуации в них. А режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями должен сохраняться до полного снятия ограничений.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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