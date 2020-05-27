Власти сообщили о снятии ограничительных мер на некоторых территориях Прикамья

27 Май 2020 2020-05-27T12:43:37+03:00

А режим самоизоляции для жителей старше 65 лет сохранятся до полного снятия ограничений. Фото: Андрей АБРАМОВ

Их могут ослабить там, где ситуация с коронавирусом не ухудшается

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На заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавируса очередной раз обсуждалась ключевые показатели для поэтапного изменения ограничительных мероприятий в условиях распространения коронавируса. Судя по показателям, которыми апеллировал главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев, регион пока не готов к переходу ко второму этапу послаблений.

В своем докладе Костарев отметил, что полный выход из режима самоизоляции предусматривает три этапа. Сейчас Пермский край находится на первом этапе.

«Полное снятие ограничений и разрешение на проведение массовых мероприятий станет возможным только после стабилизации эпидемической обстановки», – подчеркнул Виталий Костарев.

Он не исключил возможность введения следующего этапа точечно, в отдельных муниципальных образованиях. Это зависит от санитарно-эпидемической ситуации в них. А режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями должен сохраняться до полного снятия ограничений.

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ИСТОЧНИК KP.RU