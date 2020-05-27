В Пермском крае еще у 44 человек обнаружен коронавирус
Минздрав Пермского края публикует свежие данные о заболевших коронавирусом в регионе. Стало известно о еще 44 заболевших за последние сутки. Общая цифра инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигла 1495 человек.
Из вновь заболевших 24 человека госпитализировали, еще 20 на амбулаторном лечении, у них болезнь проходит бессимптомно.
Также по сообщению Минздрава скончались двое мужчин 52 и 78 лет с положительным диагноз на коронавирус, у них были тяжелые сопутствующие заболевания, которые стали основной причиной смерти.
«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом
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ИСТОЧНИК KP.RU
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