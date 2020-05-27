В Пермь из-за рубежа доставили еще 31 жителя нашего региона
Еще одну группу жителей Пермского края удалось вернуть домой. Сегодня 27 мая в Екатеринбург прибыл рейс из Душанбе, на борту которого 31 житель Прикамья. Краевые власти организовали их доставку из аэропорта Екатеринбурга в Пермь.
Теперь они проведут на карантине две недели в одном из лечебных учреждений города, у всех будут взяты тесты на COVID-19.
- Кроме того, 27 мая вечером в Екатеринбург прилетит еще один борт с жителями Прикамья, из Еревана, - сообщают в администрации главы региона.
Отметим, что с начала пандемии власти региона организовали доставку в Пермь около 350 граждан, оказавшихся за рубежом в период введения ограничений на авиаперелеты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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