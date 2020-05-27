2020-05-27T09:44:48+03:00
Общество

В Перми умерли двое мужчин с положительным анализом на коронавирус

Общее число скончавшихся с COVID в регионе приближается к 50
Анна Маркова
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Двое мужчин с COVID скончались за сутки в Перми/Двое мужчин с COVID скончались за сутки в Перми/Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Пермском крае медики не смогли спасти двоих мужчин, у которых были положительные анализы на коронавирус. Также по сообщению Минздрава у мужчин 52 и 78 лет были тяжелые сопутствующие заболевания, которые стали основной причиной смерти.

Напомним, на этот час 27 мая в Пермском крае выявлено 1451 случай заболевания COVID-19, 2326 человек находится дома на карантине по предписанию главного санитарного врача.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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