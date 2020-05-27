В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 56 человек

27 Май 2020 2020-05-27T08:27:36+03:00

Продолжают лечение от COVID-19 еще 606 человек

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Стало известно о количестве выздоровевших пациентов от коронавируса в Пермском крае за минувшие сутки. 26 мая из больниц выписали еще 56 человек.

- Общее число жителей региона, выздоровевших от коронавируса увеличилось до 796, еще 606 остаются на лечении, - сообщает краевой Минздрав.

Напомним, на утро 27 мая в Пермском крае выявлено 1451 случай заболевания COVID-19, 2326 человек находится дома на карантине по предписанию главного санитарного врача.

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ИСТОЧНИК KP.RU