В Пермском крае на ИВЛ находятся 38 пациентов с коронавирусом

26 Май 2020 2020-05-26T14:19:33+03:00

В Пермском крае 20 человек с коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии. Фото: Минздрав Пермского каря.

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На заседании Совета глав муниципальных районов и городских округов, которое прошло в Перми 26 мая, министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова рассказала в цифрах о заболеваемости COVID-19 в регионе.

- На 26 мая у нас 45% пациентов с заболеванием находятся в легкой степени, 46% средней степени тяжести и 4% в тяжелом состоянии, - рассказала министр. - 20 человек в крайне тяжелом состоянии, у 369 человек бессимптомное течение болезни. В Пермском крае болеют коронавирусом 99 детей до 17 лет (7% от общего числа). Отмечаем увеличение больных возрастных пациентов в мае, в апреле лидировал по заболеваемости возраст 30-35 лет, сейчас преимущественно болеют люди старше 65 лет. 38 пациентов находится на койках с ИВЛ - это 8% от общего количества пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU