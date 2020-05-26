2020-05-26T14:19:33+03:00
Общество

В Пермском крае на ИВЛ находятся 38 пациентов с коронавирусом

В Минздраве рассказали о состоянии пациентов с опасной инфекцией
Анна Маркова
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В Пермском крае 20 человек с коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии. Фото: Минздрав Пермского каря.В Пермском крае 20 человек с коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии. Фото: Минздрав Пермского каря.
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На заседании Совета глав муниципальных районов и городских округов, которое прошло в Перми 26 мая, министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова рассказала в цифрах о заболеваемости COVID-19 в регионе.

- На 26 мая у нас 45% пациентов с заболеванием находятся в легкой степени, 46% средней степени тяжести и 4% в тяжелом состоянии, - рассказала министр. - 20 человек в крайне тяжелом состоянии, у 369 человек бессимптомное течение болезни. В Пермском крае болеют коронавирусом 99 детей до 17 лет (7% от общего числа). Отмечаем увеличение больных возрастных пациентов в мае, в апреле лидировал по заболеваемости возраст 30-35 лет, сейчас преимущественно болеют люди старше 65 лет. 38 пациентов находится на койках с ИВЛ - это 8% от общего количества пациентов.

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«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом

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ИСТОЧНИК KP.RU

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