«Как тяжело быть в СИЗ, я поняла в первое же дежурство». Студентка-медик рассказала, как проходит практику в больнице, где лечат от коронавируса

- Когда я поступала в медицинский университет, хорошо понимала, что будущая профессия может быть связана с рисками, в том числе для здоровья, - говорит студентка 4 курса ПГМУ Ксения Мякишева. – Годы обучения в университете только укрепили уверенность в том, что выбор мною был сделан правильно, за что хочу сказать большое спасибо нашим преподавателям.

Не только одобрил выбор, но и повторил его

Когда эпидемия коронавируса только начала распространяться, будущие медики продолжали ходить на занятия и учиться. А когда ситуация в стране стала усугубляться, студентам старших курсов медуниверситета предложили выбор: либо стать волонтерами, либо работать в «красной зоне» с больными COVID-19.

- Я решила, что буду работать в больнице, - говорит Ксения. – Родители меня в этом выборе поддержали, также, как и мой жених, который учится вместе со мной в медицинском университете.

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И девушка, и ее молодой человек работают сейчас в МСЧ № 1. Правда, смены у них не совпадают, поэтому видеться приходится редко. Но они всегда помогают друг другу и чем могут, поддерживают.

Ксения выбрала практику в МСЧ №1, где лечат больных коронавирусом. Фото: личный архив Ксении Мякишевой.

Как тяжело быть в СИЗ, я поняла в первое же дежурство

- Перед тем, как начать работать с больными пациентами, мы прошли специальное обучение, а также инструктаж по личной гигиене и пожарной безопасности, - объясняет будущий медик. – Мы, студенты, неукоснительно соблюдаем все правила личной безопасности. Когда идем на смену, надеваем СИЗы, которые после смены проходят полную обработку, по окончании смены аккуратно снимаем защитный костюм, принимаем душ и уже тогда можем выйти в «чистую зону».

Помогая врачам бороться с тяжелым заболеванием, студенты-медики разносят обеды пациентам, моют полы, работают с документами, убирают мусор и выполняют другие поручения старшего мед персонала.

Уже во время первого дежурства Ксения убедилась, насколько тяжело длительное время находится в СИЗ. Увидела, как незаменим труд медперсонала и насколько уважительно относятся пациенты к врачам.

Заходя в "красную зону" студенты неукоснительно соблюдают все правила безопасности. Фото: личный архив Ксении Мякишевой.

- Мы оба понимаем, что лишние руки в больнице никогда не бывают лишними, - считает девушка. – А то, что мы приняли одинаковое с моим женихом решение, еще больше сблизило нас. Изначально на лето было запланировано свадебное торжество, но теперь после окончания практики мы планируем остаться поработать в больнице, скорее всего ограничимся лишь регистрацией брака.