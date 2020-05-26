«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» активно внедряет систему предиктивной аналитики технологического оборудования

26 Май 2020 2020-05-26T12:16:45+03:00

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На российских НПЗ это первый такой проект, зато за рубежом подобные цифровые продукты себя уже зарекомендовали положительно. Благодаря алгоритмам машинного обучения появилась возможность с помощь информационных систем анализировать большие объемы данных и строить достоверный прогноз состояния технологического оборудования.

Внедренная на предприятии система предиктивной аналитики проходит первоначальное «обучение» на основе имеющихся исторических данных по работе оборудования, а после включения в режим мониторинга объектов продолжает совершенствовать внутренние алгоритмы работы и выстраивать новые взаимосвязи различных параметров. На заводе очень высокий уровень автоматизации, поэтому дополнительных датчиков для работы новой системы не потребовалось. Для анализа данных, поступающих из распределенной системы управления технологическими объектами предприятия, было установлено программное обеспечение Mtell производства американской компании Aspen Technology, специализирующейся на разработке программного обеспечения в сфере нефтепереработки и нефтехимии.

Для внедрения системы предиктивной аналитики группа заводских инженеров-механиков прошла соответствующее обучение, они стали первыми в России обладателями сертификатов Aspen. На первом этапе специалисты зарубежной компании настроили и подключили к системе пять единиц оборудования. Сегодня в предиктивной аналитике участвуют данные более 60 единиц технологического оборудования предприятия, а до конца текущего года их количество планируется довести до 100.

В первую очередь система обеспечивает повышение механической готовности технологического оборудования за счет снижения количества незапланированных остановов. С ее помощью можно предсказать выход из строя как минимум за 50 дней и принять своевременные меры по планированию ремонта или переходу на резервное оборудование. Одним словом, система дает время для принятия взвешенных и оптимальных решений.

ИСТОЧНИК KP.RU