Коронавирусом в Пермском крае заболел еще 41 человек

26 Май 2020 2020-05-26T11:10:40+03:00

Всего на лечении от COVID-19 в регионе остаются 623 пациента

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Обновились данные по количеству вновь заболевших коронавирусом в регионе. За последние сутки в Пермском крае выявлен еще 41 случай. На 26 мая общее число заболевших с начала пандемии составляет 1451 человек.

- 35 человек с симптомами болезни проходят лечение в больницах, 6 - изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, - сообщает Роспотребнадзор по Пермскому краю.

Также за минувшие сутки от коронавируса умерла 74 летняя пациентка, это 47-й летальный случай от COVID-19.

48 пациентов за сутки выздоровели. Общее число выздоровевших на 26 мая увеличилось до 740, еще 623 пациента остаются на лечении.

«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU