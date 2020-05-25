«Сильный ветер и дожди». МЧС предупреждает жителей Пермского края о непогоде

25 Май 2020 2020-05-25T18:02:47+03:00

Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду

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По данным Гидрометцентра, на территории Пермского края в ночь на 26 мая ожидается кратковременный дождь, в восточный районах края пройдет сильный дождь. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Температура воздуха составит +2...+7 градусов Цельсия. Днем 26 мая синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит + 16..+21°.

- Из-за порывов ветра возможны падения конструкций и деревьев, обрывы проводов. Рекомендуем не находиться возле деревьев, конструкций, линий электропередач. Избегать парковки транспорта рядом с ними, - предупреждают сотрудники МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU