2020-05-25T07:33:18+03:00
Общество

Синоптики рассказали, какая погода будет в Пермском крае на этой неделе

Столбики термометров не поднимутся выше 22 градусов
Анна Маркова
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В Пермском крае неделя будет дождливой.В Пермском крае неделя будет дождливой.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В ближайшую неделю жителей Пермского края ожидает капризная погода. Будут идти небольшие дожди, столбик термометра не поднимется выше 22 градусов.

- 25 мая начиная с южных районов края пойдут дожди. Во второй половине дня сильный дождь ожидается в Перми, - сообщают специалисты ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета. - Вечером восточные районы края попадут в зону усиления ветра с порывами до 17-22 м/с (преимущественно в Горнозаводском районе). К вечеру осадки прекратятся, за исключением крайнего востока территории.

В Березовском, Лысьвенском, Горнозаводском районах выпадет месячная норма осадков, за счет этого в на реках сформируются дождевые паводки.

В Перми прогнозируемое количество осадков 15-20 мм, причем на западе города может выпасть еще значительно меньше. Температура воздуха днем не выше 13 градусов.

Грозы сегодня вероятны на крайнем юго-востоке, в Октябрьском районе. Также сильные дожди пройдут на севере края.

Во вторник 26 мая погода улучшится, вероятность дождей минимальная, ожидается переменная облачность и + 19 градусов.

В среду и следующие дни в Прикамье снова ожидаются осадки. Лишь к концу недели они прекратятся, столбики термометров будут находится на отметках 18-22 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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