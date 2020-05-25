2020-05-25T15:07:22+03:00
Общество

В Пермь доставили туристов из Гоа и Нью-Йорка

Две недели им предстоит провести в обсервации
Анна Маркова
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С начала пандемии в Пермь помогли вернуться более 300 гражданам.С начала пандемии в Пермь помогли вернуться более 300 гражданам.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Пермь 25 мая доставлены 6 человек, которые не могли вернутся домой из-за закрытых границ. Сегодня утром их привезли на автобусе из Уфы. Туда они добрались из Нью-Йорка и один турист из ГОА специальными бортами.

В социальных сетях наши земляки обратились к главе Пермского края Дмитрию Махонину с просьбой помочь вернутся.

- Пермяки были размещены в одном из лечебных учреждений города для прохождения обязательной двухнедельной обсервации, - сообщили в краевой администрации. - У всех взяты тесты на COVID-19.

С начала пандемии властям удалось организовать доставку в Пермь более трехсот граждан, оказавшихся за рубежом в период закрытия границ из-за пандемии коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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