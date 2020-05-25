В Пермском крае еще 43 человека заболели коронавирусом

25 Май 2020 2020-05-25T11:06:48+03:00

Лечение от коронавируса в регионе сейчас проходят 692 человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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По данным на 25 мая в Пермском крае еще у 43 человек выявлен коронавирус. Диагноз подтвержден лабораторно уже у 1410 наших земляков с начала пандемии.

- 29 человек с симптомами болезни проходят лечение в больницах, 14 - изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, - сообщает Минздрав края. - Из 43 новых инфицированных - 17 мужчин, 25 женщин, 1 ребенок. Младше 45 лет - 23 человека, 11 человек в возрасте 45-65, 8 человек старше 65 лет.

Также известно о 12 выздоровевших за предыдущие сутки от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии от COVID-19 в регионе выздоровели 692 человека.

- На лечении остается 630 пациентов, - сообщает Минздрав Пермского края. - Еще 2229 - под наблюдением.

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ИСТОЧНИК KP.RU