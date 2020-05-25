2020-05-25T12:13:33+03:00
Происшествия

«Через 4 дня ей бы исполнилось 25». В Пермском крае покончила с собой мать двоих детей

Тело девушки обнаружили соседи
Виктор Правдин
Поделиться:
Комментарии: comments1
Погибшая девушка. Фото из соцсетейПогибшая девушка. Фото из соцсетей
Изменить размер текста:

Вечером в субботу, 23 мая, в Чернушке произошла страшная трагедия. В комнате одного из общежитий города покончила с собой 24-летняя мать двоих детей.

- Тело обнаружили соседи погибшей, - сообщают в следственном отделе города Чернушки. - Видимых следов насильственной смерти не обнаружено. Назначена судмедэкспертиза. Расследование продолжается.

У погибшей осталось двое малолетних детей. А через четыре дня девушка могла отметить свое 25-летие. Причины, по которым женщина ушла из жизни, не сообщаются. По одной из версии молодая мама могла покончить с собой из-за проблем в личной жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Погиб мгновенно». В Перми 22-летний парень умер от удара током

Молодой человек выполнял работы на электросетях (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24