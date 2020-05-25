«Через 4 дня ей бы исполнилось 25». В Пермском крае покончила с собой мать двоих детей

25 Май 2020 2020-05-25T12:13:33+03:00

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Вечером в субботу, 23 мая, в Чернушке произошла страшная трагедия. В комнате одного из общежитий города покончила с собой 24-летняя мать двоих детей.

- Тело обнаружили соседи погибшей, - сообщают в следственном отделе города Чернушки. - Видимых следов насильственной смерти не обнаружено. Назначена судмедэкспертиза. Расследование продолжается.

У погибшей осталось двое малолетних детей. А через четыре дня девушка могла отметить свое 25-летие. Причины, по которым женщина ушла из жизни, не сообщаются. По одной из версии молодая мама могла покончить с собой из-за проблем в личной жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU