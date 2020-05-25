В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 12 человек
В Пермском крае за предыдущие сутки от коронавирусной инфекции выздоровели еще 12 человек. Всего с начала пандемии от COVID-19 в регионе выздоровели 692 человека.
- На лечении остается 630 пациентов, - сообщает Минздрав Пермского края. - Еще 2229 - под наблюдением.
На утро 25 мая в Прикамье выявлено 1367 случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 зафиксирован у 258 человек старше 65 лет.
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«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом
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ИСТОЧНИК KP.RU
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