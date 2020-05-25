Коронавирус в Перми, последние новости на 25 мая 2020 года: число умерших составило 45 человек

По данным на утро 25 мая от коронавируса в Пермском крае умерли 45 человек. С начала пандемии COVID-19 общее число инфицированных достигло 1277. За прошедшие сутки зафиксированы 5 летальных исходов. У трех пациентов 68, 82 и 84 лет коронавирус был обнаружен посмертно. Подробная информация о ситуации с коронавирусов в регионе выглядит так:

Фото: covid19_permkrai

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«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

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