В Пермском районе молодой рыбак нарушил самоизоляцию и умер

18 Май 2020 2020-05-18T16:04:11+03:00

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Трагедия произошла в воскресенье, 17 мая, в Пермском районе вблизи деревни Большое Савино. 37-летний мужчина отправился на рыбалку в компании друзей. По предварительной информации следователей, молодой рыбак решил поменять место ловли.

- Он перемещался рядом с ЛЭП, задел удилищем электропровода и получил удар током, - сообщили в следственном отделе по Пермскому району.

В пресс-службе Пермской станции скорой помощи сообщили, что мужчина погиб до приезда бригады медиков.

-Врачи констатировали смерть пострадавшего и передали тело полицейским, - сообщили в пресс-службе «скорой помощи».

В следственном комитете добавили, что тело погибшего отправили на судмедэкспертизу. Проверка продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU