В Пермском районе молодой рыбак нарушил самоизоляцию и умер
Трагедия произошла в воскресенье, 17 мая, в Пермском районе вблизи деревни Большое Савино. 37-летний мужчина отправился на рыбалку в компании друзей. По предварительной информации следователей, молодой рыбак решил поменять место ловли.
- Он перемещался рядом с ЛЭП, задел удилищем электропровода и получил удар током, - сообщили в следственном отделе по Пермскому району.
В пресс-службе Пермской станции скорой помощи сообщили, что мужчина погиб до приезда бригады медиков.
-Врачи констатировали смерть пострадавшего и передали тело полицейским, - сообщили в пресс-службе «скорой помощи».
В следственном комитете добавили, что тело погибшего отправили на судмедэкспертизу. Проверка продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU