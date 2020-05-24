За сутки в Пермском крае от коронавируса умерли 5 человек

24 Май 2020 2020-05-24T12:55:11+03:00

Всего с начала эпидемии коронавируса умерли 45 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Печальную статистику погибших с коронавирусной инфекцией в Пермском крае пополнили еще пять случаев. Столько летальных случаев зафиксировали в регионе за прошедшие сутки. Всего с начала эпидемии умерли 45 человек, с положительным анализом на COVID-19.

- Из новых инфицированных за прошедшие сутки зафиксированы 3 летальных исхода, у пациентов 68, 82 и 84 лет посмертно был обнаружен COVID-19, - сообщает Минздрав Пермского края. - Причины смерти уточняются. Таким образом, в регионе в настоящее время зафиксировано 45 летальных исходов пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU