В Прикамье коронавирусом заболели еще 43 человека

24 Май 2020 2020-05-24T11:17:09+03:00

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По данным на 24 мая в Пермском крае положительный тест на коронавирусную инфекцию пришел еще 43 пациентам. Среди вновь заболевших: 26 с симптомами болезни проходят лечение в больницах, 14 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, 3 случая зафиксированы посмертно.

- Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1367, - говорят в Минздраве Пермского края. - Ежесуточный прирост больных составил 3,2%.

Из 40 новых инфицированных - 11 мужчин, 25 женщин, 4 ребенка (3 девочки и 1 мальчик). Младше 45 лет - 17 человек, 15 человек в возрасте 45-65, 4 человека старше 65 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU