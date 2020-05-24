2020-05-24T11:17:09+03:00
Общество

В Прикамье коронавирусом заболели еще 43 человека

Среди заболевших трое детей
Анна Маркова
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Среди вновь заболевших коронавирусом, больше женщин.Среди вновь заболевших коронавирусом, больше женщин.Фото: Иван МАКЕЕВ
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По данным на 24 мая в Пермском крае положительный тест на коронавирусную инфекцию пришел еще 43 пациентам. Среди вновь заболевших: 26 с симптомами болезни проходят лечение в больницах, 14 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, 3 случая зафиксированы посмертно.

- Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1367, - говорят в Минздраве Пермского края. - Ежесуточный прирост больных составил 3,2%.

Из 40 новых инфицированных - 11 мужчин, 25 женщин, 4 ребенка (3 девочки и 1 мальчик). Младше 45 лет - 17 человек, 15 человек в возрасте 45-65, 4 человека старше 65 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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