В Пермском крае коронавирус выявлен у 204 медиков

24 Май 2020 2020-05-24T10:54:04+03:00

За сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 6 медицинских работников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Пермском крае с начала пандемии коронавирусной инфекции всего заболели 204 медика, 82 из них выздоровели. Как сообщает Минздрав, они уже приступили к работе. Медики переносили заболевание по-разному: бессимптомно или в легкой форме, а кто-то болел тяжело. Эти медики проходят курс реабилитации.

- В настоящее время в медучреждениях края 602 человека остаются на лечении, в том числе 64 медика, - говорят в Минздраве Пермского края. - Еще 58 медработников проходят лечение амбулаторно.

Напомним, на утро 23 мая в Прикамье выявлено 1324 инфицированных COVID-19, из них 204 медика. За сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 6 медицинских работников.

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ИСТОЧНИК KP.RU