В Пермском каре еще 11 человек выздоровели от коронавируса
В Пермском крае еще 11 человек выздоровели от коронавируса. Их выписали из медучреждений в предыдущие сутки, 23 мая. В общей сложности в Прикамье выздоровело 680 человек.
Напомним, на утро 23 мая в Прикамье выявлено 1324 инфицированных COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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