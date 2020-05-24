В Пермском каре еще 11 человек выздоровели от коронавируса

24 Май 2020 2020-05-24T11:03:38+03:00

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В Пермском крае еще 11 человек выздоровели от коронавируса. Их выписали из медучреждений в предыдущие сутки, 23 мая. В общей сложности в Прикамье выздоровело 680 человек.

Напомним, на утро 23 мая в Прикамье выявлено 1324 инфицированных COVID-19.

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«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU