2020-05-24T11:03:38+03:00
Общество

В Пермском каре еще 11 человек выздоровели от коронавируса

Общее число переболевших инфекцией в регионе - 680 человек
Анна Маркова
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На утро 23 мая в Прикамье выявлено 1324 инфицированных COVID-19.На утро 23 мая в Прикамье выявлено 1324 инфицированных COVID-19.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Пермском крае еще 11 человек выздоровели от коронавируса. Их выписали из медучреждений в предыдущие сутки, 23 мая. В общей сложности в Прикамье выздоровело 680 человек.

Напомним, на утро 23 мая в Прикамье выявлено 1324 инфицированных COVID-19.

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«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом

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ИСТОЧНИК KP.RU

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