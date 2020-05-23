Число умерших от коронавируса в Перми на 24 мая 2020 года составило 40 человек

На 24 мая в Пермском крае зафиксировано 40 смертей пациентов, зараженных коронавирусом. Только за минувшие сутки в Перми умерли четыре больных коронавирусом.

В одном случае заражение было выявлено у 59-летнего пациента посмертно. Причины его смерти уточняются. Скончались также еще трое пациентов, проходивших лечение. Их возраст составлял 63, 88 и 66 лет. Двое скончались от пневмонии, вызванной COVID-19. Причиной смерти четвертого стал цирроз печени.

Но из 40 человек только у 18 пациентов непосредственной причиной смерти стал коронавирус. У 22 умерших COVID-19 стал сопутствующим заболеванием, а причиной летального исхода были хронические болезни.

Напомним, первая смерть от коронавируса в Перми произошла 1 апреля. 48-летний мужчина страдал серьезным онкологическим заболеванием. Ему оказывались необходимое медицинское лечение, он был подключен к аппарату ИВЛ, но спасти его жизнь не удалось.

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