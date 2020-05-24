2020-05-24T09:33:37+03:00
Происшествия

В Пермском крае в аварии пострадал 10-летний мальчик

Авария произошла на дороге Пермь-Усть-Качка
Анна Маркова
Поделиться:
Мальчика с травмами отправили в больницу.Мальчика с травмами отправили в больницу.
Изменить размер текста:

Авария, в которой пострадал 10-летний мальчик произошла 23 мая, около 11.20. На дороге Пермь - Усть-Качка. На одном из перекрестков 38-летняя женщина водитель Subaru-Impreza не уступила дорогу Renault-Logan.

- В результате ДТП 10-летний пассажир автомобиля Subaru-Impreza получил травмы, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДТП с автобусом в Перми пострадали пять человек

Один находится в тяжелом состоянии (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пермском крае в аварии пострадал 10-летний мальчик
В Пермском крае ветеринары пытаются спасти жизнь собаке с огромной опухолью
«Прозвучали два хлопка - бензобак взорвался». Подробности о ДТП с пассажирским автобусом в Перми
Появилось видео ДТП с автобусом в Перми, где пострадали пять человек
В ДТП с автобусом в Перми пострадали пять человек
В Перми за сутки скончались четверо больных коронавирусом
Последний звонок для пермских выпускников пройдет 25 мая
В Пермском крае 23 мая 47 новых больных коронавирусом
«Пришлось выбить дверь». Пермяк, зараженный коронавирусом, отказывался от госпитализации
Из пермских больниц выписали 62 вахтовиков из Якутии
Стало известно, когда откроют движение на перекрестке улиц Революции и Сибирской в Перми
Дожди и грозы – какая погода ожидается в Перми в выходные
В Пермском крае выздоровели еще 35 пациентов с коронавирусом
«Врезался в ограждение и вылетел в кювет». В Перми в ДТП пострадали два человека
«Вернулся домой». Ребенка, подброшенного в Перми в беби-бокс, забрала родная мама
«Уплыл на лодке и пропал». В Прикамье объявили сбор на поиски 30-летнего мужчины
В Перми водитель без прав сбил школьницу, ехавшую на велосипеде
«Грузовикам проезд запрещен, легковые - в объезд». На автодороге М7 «Волга» введено временное ограничение движения
До аэропорта пермяков будет возить автобус №108
В ДЮЦ «Рифей» оформлена экспозиция «Знамя Победы»
«В рубашке родился». В Перми грузовик, застрявший перед проходящим поездом, выдернули в последний момент
«Откроются уличные кафе». Власти Перми рассказали о планах по выходу из самоизоляции
Tele2 запускает доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси» в Челябинске
В Перми начинается новый этап транспортной реформы
Коронавирус обнаружен еще у 51 жителя Пермского края
В Пермском крае умерли еще 2 человека с коронавирусом
Райффайзенбанк завершил тестирование проекта по оплате покупок с помощью селфи
В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 44 человека
В Перми откроют еще одну лабораторию для исследования анализов на коронавирус