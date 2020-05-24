В Пермском крае в аварии пострадал 10-летний мальчик

24 Май 2020 2020-05-24T09:33:37+03:00

Мальчика с травмами отправили в больницу.

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Авария, в которой пострадал 10-летний мальчик произошла 23 мая, около 11.20. На дороге Пермь - Усть-Качка. На одном из перекрестков 38-летняя женщина водитель Subaru-Impreza не уступила дорогу Renault-Logan.

- В результате ДТП 10-летний пассажир автомобиля Subaru-Impreza получил травмы, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU