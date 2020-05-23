В ДТП с автобусом в Перми пострадали пять человек

23 Май 2020 2020-05-23T15:08:21+03:00

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Серьезное ДТП произошло сегодня, 23 мая, около двух часов дня на трассе Пермь-Новые Ляды. Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, ехавший по трассе автомобиль Ford, столкнулся с ехавшей впереди Lada Granta. В результате отечественную легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с автобусом 34 маршрута.

- По предварительной информации, пострадали пять человек, один из них, к сожалению, достаточно тяжело – с сочетанной травмой и на ИВЛ он госпитализирован в ГКБ №4, - рассказали «Комсомолке» на станции городской скорой помощи. - Одна из пассажирок автобуса получила черепно-мозговую травму и ушибленную рану лица. Остальные пострадавшие от госпитализации отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU