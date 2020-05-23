«Пришлось выбить дверь». Пермяк, зараженный коронавирусом, отказывался от госпитализации

23 Май 2020 2020-05-23T11:13:45+03:00

Его пришлось отправлять в больницу через суд

Изменить размер текста: A A

В Индустриальном районе Перми у мужчины, находившегося на карантине после контактов с людьми,зараженными коронавирусом, подтвердился диагноз Covid-19. Но, получив положительный результат теста, пермяк отказался от госпитализации. Он заперся у себя в квартире с большим количеством спиртного.

Сотрудники Роспотребнадзора получили решение суда о госпитализации мужчины в больницу и прибыли к нему вместе с сотрудниками полиции, рассказал "Комсомолке" источник в правоохранительных органах. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, закрыл комнату изнутри и не открыл ее сотрудникам Роспотребнадзора.

Тем пришлось выбивать дверь, чтобы добраться до больного и все-таки отправить его на лечение в специализированную больницу.

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на veronika.pirogova@phkp.ru или личные сообщения в нашей группе ВКонтакте vk.com/kpperm.

«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Перми, последние новости на 23 мая 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Прикамье на 23 мая 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU