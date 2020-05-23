2020-05-23T11:13:45+03:00
Общество

«Пришлось выбить дверь». Пермяк, зараженный коронавирусом, отказывался от госпитализации

Его пришлось отправлять в больницу через суд
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Индустриальном районе Перми у мужчины, находившегося на карантине после контактов с людьми,зараженными коронавирусом, подтвердился диагноз Covid-19. Но, получив положительный результат теста, пермяк отказался от госпитализации. Он заперся у себя в квартире с большим количеством спиртного.

Сотрудники Роспотребнадзора получили решение суда о госпитализации мужчины в больницу и прибыли к нему вместе с сотрудниками полиции, рассказал "Комсомолке" источник в правоохранительных органах. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, закрыл комнату изнутри и не открыл ее сотрудникам Роспотребнадзора.

Тем пришлось выбивать дверь, чтобы добраться до больного и все-таки отправить его на лечение в специализированную больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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