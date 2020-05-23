Коронавирус в Перми, последние новости на 23 мая 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

На 23 мая 2020 года в Пермском крае общее число людей, инфицированных корорнавирусом, достигло 1277. Накануне был выявлен 51 новый случай заражения COVID-19: 26 человека с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 23 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, 2 случая зафиксировано посмертно. Из 49 новых инфицированных - 24 мужчины, 22 женщины, три ребенка. Младше 45 лет – 20 человек, 20 человек в возрасте 45-65, шесть человек старше 65 лет.

У двух человек 57 и 68 лет COVID-19 был обнаружен уже посмертно. Причины их смерти уточняются. Всего же в Прикамье на 23 мая зафиксировано 36 летальных исходов, связанных с коронавирусом.

«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

За минувшие сутки из больниц Пермского края выписали 44 человека, вылечившихся от коронавируса. Общее количество жителей региона, оправившихся от болезни, увеличилось до 634.

Фото: permkrai.ru

- Для того, чтобы медики скорой помощи могли безопасно эвакуировать пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией, в Пермский край были доставлены пять изолирующих боксов, которые позволяют полностью изолировать пациента, при этом сделать процесс перевозки для него комфортным, - сообщили в Правительстве Пермского края. - Боксы были поставлены в Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф и переданы на станции скорой медицинской помощи в Пермь, Чайковский, Кунгур и Березники.

В ближайшие две недели ожидается поступление еще 5 боксов, которые будут также распределены в крупные подразделения скорой помощи в Пермском крае.

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