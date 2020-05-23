Из пермских больниц выписали 62 вахтовиков из Якутии

23 Май 2020 2020-05-23T09:51:40+03:00

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8 мая в Пермь прилетела группа вахтовиков, работающих в Якутии на Чаяндинском нефтегазовом месторождении. Там, где произошла вспышка новой коронавирусной инфекции. Всего чартерным рейсом было доставлено 86 человек. Все они сразу направлены в обсерватор. Впоследствии у 24 вахтовиков был диагностирован коронавирус. Их госпитализированы в специализированные больницы Перми.

У 62 вахтовиков 22 мая закончился двухнедельный карантин. Коронавирусной инфекции у них выявлено не было. Они выписаны из обсерватора.

Сейчас в обсерваторе находятся 34 вахтовика, которые прибыли в Пермь 18 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU