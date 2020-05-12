«Становится страшно». Вахтовик из Прикамья - о месторождении в Якутии, где у работников выявили коронавирус

Карантин на Чаяндинском месторождении в Якутии объявили еще две недели назад - у части работников выявили коронавирус. На 9 мая Роспотребнадзором здесь подтверждено 42 случая инфицированных. Вахтовик из Пермского края, который находится сейчас на месторождении, рассказал «Комсомолке», что там происходит.

Первые симптомы

- На вахту я заступил еще 21 февраля, - рассказывает Дмитрий (имя изменено по просьбе героя). - Все шло своим чередом, работал в обычном режиме. Примерно через неделю появились проблемы со здоровьем: начало кровоточить горло, пропало обоняние, появилась сухость в носу и слабость. Этим же вечером, сидя в интернете, наткнулся на публикацию, в которой говорили о симптомах коронавируса. Прочитав, понял, что мои симптомы схожи.

Переболел коронавирусом?

- Стало немного страшновато. Я поинтересовался о здоровье у коллег. Сказали, что тоже появились слабость и сухость в носу. Еще через пару дней мне стало совсем плохо - очень сильная слабость и одышка. Грудь сдавило так, что два дня я не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. Несколько дней я не работал, но разговоров о коронавирусе на месторождении еще не было.

Комната в общежитии. Фото предоставлено героем материала

Лечение

- Из лекарств давали только ремантадин. Когда ребята, которые тоже неважно себя чувствовали, обращались к врачу, их просили смерить температуру. Если ее не было, говорили: «Ты здоров».

Первые заболевшие

- Через несколько дней наше руководство сообщило, что на объекте у трех человек подозрение на коронавирус, их увезли в больницу города Ленска. А в 5 утра следующего дня сказали, что тест у этих ребят положительный. В этот же день общежитие, в котором они жили с 250 рабочими, закрывают на карантин. Всем рабочим на электронную почту пришли письма, в них указывались фамилии заразившихся и просьба ответить, контактировал ли человек с заболевшими.

Столовая. Фото предоставлено героем материала

Карантин

- На основе ответов руководство выявило общежитие, где большинство рабочих тесно общались с инфицированными. Здание закрыли на карантин, на улицу пускают только покурить. Работники кухни в спецкостюмах, масках, перчатках приносят еду и забирают посуду. Они находятся в полной изоляции. Все же нам удавалось увидеться буквально на пару минут. Я приносил туда знакомым фильмы, записанные на флешку. Передавал на расстоянии вытянутой руки, они сами просили соблюдать дистанцию.

Очередь на сдачу анализов на коронавирус. Фото предоставлено героем материала

Бунт

- В день, когда закрыли общежитие, у всех работников взяли тесты на коронавирус и отправили результаты в Москву, сказали, что ждать ответа нужно неделю. Но пока ждали результатов, продолжали плотно контактировать друг с другом: жили и питались в общих помещениях, ходили в общий душ и баню.

Ни масок, ни перчаток нам не выдавали. Мы решили устроить бунт. Перегородили связующую дорогу для всех машин. Не пропускали даже грузовики, которые снабжают городок водой и вывозят канализацию.

Бунт (рабочие перекрыли дорогу). Фото предоставлено героем материала

Слово руководства

- Приехал генеральный директор, мы сказали, что хотим улететь домой, и чтобы тем, кто на карантине, оказывали медицинскую помощь. Выдали защитные средства. После этого начались действия. Каждый день в 8 вечера гендиректор собирал рабочих и по громкой связи объявлял, когда, кого и на каких условиях будут вывозить с месторождения.

Стенд с информацией о вылетах с месторождения. Фото предоставлено героем материала

Вопросы, на которые он не мог ответить, записывал и отвечал на них на следующий день. Появилась хоть какая-то ясность, и я, видимо, уже переболевший вирусом, с первым отрицательным тестом надеялся, что скоро вернусь домой. Но пришел второй анализ, он был положительным. И меня тоже закрыли на карантин.

2 мая прилетели сотрудники МЧС, развернули палатки, привезли 2 аппарата ИВЛ и мобильный компьютерный томограф. Сказали, будут лечить.

Обращение к губернатору

- Наш начальник написал обращение к губернатору Пермского края, чтобы нас вывезли. Но, как я знаю, Роспотребнадзор запретил вывозить людей с положительным тестом на коронавирус. Поэтому из 150 человек, о которых просил начальник, вывезли только 86. Я пока остаюсь здесь.

Обращение к главе Пермского края. Фото предоставлено героем материала

Комментарий представителей и власти

Представитель «Газпром добыча Ноябрьск» Алла Михайлюк прокомментировала ситуацию «Комсомольской правде»:

- Работники, у которых подтвердился коронавирус, относятся к разным подрядным организациям, таковых около 30-ти. Именно в компетенции нанимателя решать вопросы, связанные со здоровьем, бытовыми и прочими условиями для рабочих. Мы не можем в это вмешиваться, поэтому в данный момент это единственное, что мы можем сказать.

Примерно то же самое отвечают в администрации Ленска (месторождение находится в Ленском районе Якутии) и непосредственно в столице республики. Тем временем нам удалось получить комментарий от представителей законодательной власти Якутии.

- Надо понимать, что сейчас сложно всем, - говорит Павел Ксенофонтов, депутат Республики Якутия. - Изолированными оказались тысячи людей вдали от дома. Изолировались и врачи в больницах, бок о бок с зараженными - это небывалая, непростая для всех ситуация.

Развезти сейчас всех по домам, по разным уголкам страны, значило бы в разы повысить угрозу пандемии вируса. Моя позиция - митинги, протесты, забастовки - не выход, все должно решаться путем переговоров. Уверен, решится вопрос и с бытовыми условиями. Проблема, что там более 30-ти разных подрядчиков, и еще неизвестно, сколько субподрядчиков. И в чем вижу недочет руководителей подрядных организаций - недостаточно информировали людей. Мол: зачем рабочим объяснять.

На самом деле нужно четко проговаривать - что происходит, в чем проблема, как она решается, что будет дальше. Потому что при отсутствии официальной информации находятся те, кто толкует ситуацию по-своему и провоцирует людей на необдуманные, а главное - на нерезультативные поступки.

Сейчас информация широко обсуждается в СМИ, это подогревает активность протестующих, к сожалению, направленную не в «мирное русло». Я не только депутат, но и руководитель, у меня самого 400 подчиненных-рабочих, я инженер линейно-производственного управления магистральных газопроводов АО «Сахатранснефтегаз». Знаю, о чем говорю. Если грамотно все не объяснит руководитель, найдутся те, кто растолкуют по-своему, и происходит то, что происходит. В любом случае бунт - это не выход, его надо остановить, от противостояния никому не будет лучше. Все проблемы, безусловно, решаются, ничего невозможного нет. Люди должны это понять.

"Не расслабляться! Все защитные меры актуальны и сегодня", - пермский эпидемиолог о распространении новой инфекции 00:00 00:00

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