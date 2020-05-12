2020-05-12T09:17:21+03:00
Общество

«Становится страшно». Вахтовик из Прикамья - о месторождении в Якутии, где у работников выявили коронавирус

У мужчины тоже диагностирован COVID-19, он находится на карантине в вагончике
Виктор Правдин
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Чаяндинское месторождение. Фото предоставлено героем материалаЧаяндинское месторождение. Фото предоставлено героем материала
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Карантин на Чаяндинском месторождении в Якутии объявили еще две недели назад - у части работников выявили коронавирус. На 9 мая Роспотребнадзором здесь подтверждено 42 случая инфицированных. Вахтовик из Пермского края, который находится сейчас на месторождении, рассказал «Комсомолке», что там происходит.

Первые симптомы

- На вахту я заступил еще 21 февраля, - рассказывает Дмитрий (имя изменено по просьбе героя). - Все шло своим чередом, работал в обычном режиме. Примерно через неделю появились проблемы со здоровьем: начало кровоточить горло, пропало обоняние, появилась сухость в носу и слабость. Этим же вечером, сидя в интернете, наткнулся на публикацию, в которой говорили о симптомах коронавируса. Прочитав, понял, что мои симптомы схожи.

Переболел коронавирусом?

- Стало немного страшновато. Я поинтересовался о здоровье у коллег. Сказали, что тоже появились слабость и сухость в носу. Еще через пару дней мне стало совсем плохо - очень сильная слабость и одышка. Грудь сдавило так, что два дня я не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. Несколько дней я не работал, но разговоров о коронавирусе на месторождении еще не было.

Комната в общежитии. Фото предоставлено героем материала

Комната в общежитии. Фото предоставлено героем материала

Лечение

- Из лекарств давали только ремантадин. Когда ребята, которые тоже неважно себя чувствовали, обращались к врачу, их просили смерить температуру. Если ее не было, говорили: «Ты здоров».

Первые заболевшие

- Через несколько дней наше руководство сообщило, что на объекте у трех человек подозрение на коронавирус, их увезли в больницу города Ленска. А в 5 утра следующего дня сказали, что тест у этих ребят положительный. В этот же день общежитие, в котором они жили с 250 рабочими, закрывают на карантин. Всем рабочим на электронную почту пришли письма, в них указывались фамилии заразившихся и просьба ответить, контактировал ли человек с заболевшими.

Столовая. Фото предоставлено героем материала

Столовая. Фото предоставлено героем материала

Карантин

- На основе ответов руководство выявило общежитие, где большинство рабочих тесно общались с инфицированными. Здание закрыли на карантин, на улицу пускают только покурить. Работники кухни в спецкостюмах, масках, перчатках приносят еду и забирают посуду. Они находятся в полной изоляции. Все же нам удавалось увидеться буквально на пару минут. Я приносил туда знакомым фильмы, записанные на флешку. Передавал на расстоянии вытянутой руки, они сами просили соблюдать дистанцию.

Очередь на сдачу анализов на коронавирус. Фото предоставлено героем материала

Очередь на сдачу анализов на коронавирус. Фото предоставлено героем материала

Бунт

- В день, когда закрыли общежитие, у всех работников взяли тесты на коронавирус и отправили результаты в Москву, сказали, что ждать ответа нужно неделю. Но пока ждали результатов, продолжали плотно контактировать друг с другом: жили и питались в общих помещениях, ходили в общий душ и баню.

Ни масок, ни перчаток нам не выдавали. Мы решили устроить бунт. Перегородили связующую дорогу для всех машин. Не пропускали даже грузовики, которые снабжают городок водой и вывозят канализацию.

Бунт (рабочие перекрыли дорогу). Фото предоставлено героем материала

Бунт (рабочие перекрыли дорогу). Фото предоставлено героем материала

Слово руководства

- Приехал генеральный директор, мы сказали, что хотим улететь домой, и чтобы тем, кто на карантине, оказывали медицинскую помощь. Выдали защитные средства. После этого начались действия. Каждый день в 8 вечера гендиректор собирал рабочих и по громкой связи объявлял, когда, кого и на каких условиях будут вывозить с месторождения.

Стенд с информацией о вылетах с месторождения. Фото предоставлено героем материала

Стенд с информацией о вылетах с месторождения. Фото предоставлено героем материала

Вопросы, на которые он не мог ответить, записывал и отвечал на них на следующий день. Появилась хоть какая-то ясность, и я, видимо, уже переболевший вирусом, с первым отрицательным тестом надеялся, что скоро вернусь домой. Но пришел второй анализ, он был положительным. И меня тоже закрыли на карантин.

2 мая прилетели сотрудники МЧС, развернули палатки, привезли 2 аппарата ИВЛ и мобильный компьютерный томограф. Сказали, будут лечить.

Обращение к губернатору

- Наш начальник написал обращение к губернатору Пермского края, чтобы нас вывезли. Но, как я знаю, Роспотребнадзор запретил вывозить людей с положительным тестом на коронавирус. Поэтому из 150 человек, о которых просил начальник, вывезли только 86. Я пока остаюсь здесь.

Обращение к главе Пермского края. Фото предоставлено героем материала

Обращение к главе Пермского края. Фото предоставлено героем материала

Комментарий представителей и власти

Представитель «Газпром добыча Ноябрьск» Алла Михайлюк прокомментировала ситуацию «Комсомольской правде»:

- Работники, у которых подтвердился коронавирус, относятся к разным подрядным организациям, таковых около 30-ти. Именно в компетенции нанимателя решать вопросы, связанные со здоровьем, бытовыми и прочими условиями для рабочих. Мы не можем в это вмешиваться, поэтому в данный момент это единственное, что мы можем сказать.

Примерно то же самое отвечают в администрации Ленска (месторождение находится в Ленском районе Якутии) и непосредственно в столице республики. Тем временем нам удалось получить комментарий от представителей законодательной власти Якутии.

- Надо понимать, что сейчас сложно всем, - говорит Павел Ксенофонтов, депутат Республики Якутия. - Изолированными оказались тысячи людей вдали от дома. Изолировались и врачи в больницах, бок о бок с зараженными - это небывалая, непростая для всех ситуация.

Развезти сейчас всех по домам, по разным уголкам страны, значило бы в разы повысить угрозу пандемии вируса. Моя позиция - митинги, протесты, забастовки - не выход, все должно решаться путем переговоров. Уверен, решится вопрос и с бытовыми условиями. Проблема, что там более 30-ти разных подрядчиков, и еще неизвестно, сколько субподрядчиков. И в чем вижу недочет руководителей подрядных организаций - недостаточно информировали людей. Мол: зачем рабочим объяснять.

На самом деле нужно четко проговаривать - что происходит, в чем проблема, как она решается, что будет дальше. Потому что при отсутствии официальной информации находятся те, кто толкует ситуацию по-своему и провоцирует людей на необдуманные, а главное - на нерезультативные поступки.

Сейчас информация широко обсуждается в СМИ, это подогревает активность протестующих, к сожалению, направленную не в «мирное русло». Я не только депутат, но и руководитель, у меня самого 400 подчиненных-рабочих, я инженер линейно-производственного управления магистральных газопроводов АО «Сахатранснефтегаз». Знаю, о чем говорю. Если грамотно все не объяснит руководитель, найдутся те, кто растолкуют по-своему, и происходит то, что происходит. В любом случае бунт - это не выход, его надо остановить, от противостояния никому не будет лучше. Все проблемы, безусловно, решаются, ничего невозможного нет. Люди должны это понять.

"Не расслабляться! Все защитные меры актуальны и сегодня", - пермский эпидемиолог о распространении новой инфекции

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ИСТОЧНИК KP.RU

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