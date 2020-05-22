22 Май 2020 2020-05-22T11:01:14+03:00

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С 1 июня в Перми начинается новый этап транспортной реформы – на ряде автобусных маршрутов начинают действовать новые контракты, которые предполагают оплату перевозчикам за фактический пробег и перечисление оплаты проезда в бюджет города, а также ужесточение требований к качеству подвижного состава и его экологичности.

- Изменения в отрасли общественных перевозок направлены на создание более комфортных условий для пассажиров – это обновление транспорта, апробация новых контрактов с повышенными требованиями к перевозчикам, постепенный переход на безналичную оплату проезда, новая маршрутная сеть, - рассказали в администрации Перми.

Согласно условиям новых контрактов, к 15 июля количество автобусов не старше 5 лет, с минимальным экологическим классом не ниже Евро-5 должно составлять не менее 30 процентов от общего числа автобусов на маршруте, а к концу 2020 года – 100 процентов. Сейчас 79,8 процента всех транспортных средств являются низкопольными, а в 2018 году доля низкопольного транспорта составляла 71,5%.

Одним из ключевых событий, произошедших в отрасли, стало возрождение муниципального автобусного парка. Было приобретено 65 дизельных и 20 газомоторных автобусов марки Volgabus, а также 9 современных трамваев – 8 односекционных «Львят» и трехсекционный «Лев». Они уже работают на городских маршрутах.

Внедрение новой маршрутной сети началось 1 апреля этого года.

– При разработке новой маршрутной сети был собран огромный массив данных: исследования пассажиропотока, классическим университетом был проведен социологический опрос, проанализированы данные о транспортных корреспонденциях – основные направления передвижения сотрудников крупных предприятий, учащихся, - рассказал исполнительный директор Агентства дорожной информации РАДАР Юрий Попов. - Также было проведено исследование в части переизбытка или недостатка транспорта на разных направлениях. Исходя из этого был разработан окончательный вариант новой маршрутной сети. Стоит отметить, что для удобства пассажиров была предложена система бесплатных пересадок не только на тех маршрутах, которые подверглись изменениям, а на всем городском пассажирском транспорте.

Сейчас банковские карты принимаются на 80 процентах автобусных маршрутов и во всех трамваях. Прием на всех маршрутах планируется обеспечить к 15 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU