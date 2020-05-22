2020-05-22T11:01:14+03:00
Общество

В Перми начинается новый этап транспортной реформы

Он направлен на создание более комфортных условий для пассажиров
Поделиться:
Комментарии: comments1
Было приобретено 65 дизельных и 20 газомоторных автобусов марки Volgabus.Было приобретено 65 дизельных и 20 газомоторных автобусов марки Volgabus.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

С 1 июня в Перми начинается новый этап транспортной реформы – на ряде автобусных маршрутов начинают действовать новые контракты, которые предполагают оплату перевозчикам за фактический пробег и перечисление оплаты проезда в бюджет города, а также ужесточение требований к качеству подвижного состава и его экологичности.

- Изменения в отрасли общественных перевозок направлены на создание более комфортных условий для пассажиров – это обновление транспорта, апробация новых контрактов с повышенными требованиями к перевозчикам, постепенный переход на безналичную оплату проезда, новая маршрутная сеть, - рассказали в администрации Перми.

Согласно условиям новых контрактов, к 15 июля количество автобусов не старше 5 лет, с минимальным экологическим классом не ниже Евро-5 должно составлять не менее 30 процентов от общего числа автобусов на маршруте, а к концу 2020 года – 100 процентов. Сейчас 79,8 процента всех транспортных средств являются низкопольными, а в 2018 году доля низкопольного транспорта составляла 71,5%.

Одним из ключевых событий, произошедших в отрасли, стало возрождение муниципального автобусного парка. Было приобретено 65 дизельных и 20 газомоторных автобусов марки Volgabus, а также 9 современных трамваев – 8 односекционных «Львят» и трехсекционный «Лев». Они уже работают на городских маршрутах.

Внедрение новой маршрутной сети началось 1 апреля этого года.

– При разработке новой маршрутной сети был собран огромный массив данных: исследования пассажиропотока, классическим университетом был проведен социологический опрос, проанализированы данные о транспортных корреспонденциях – основные направления передвижения сотрудников крупных предприятий, учащихся, - рассказал исполнительный директор Агентства дорожной информации РАДАР Юрий Попов. - Также было проведено исследование в части переизбытка или недостатка транспорта на разных направлениях. Исходя из этого был разработан окончательный вариант новой маршрутной сети. Стоит отметить, что для удобства пассажиров была предложена система бесплатных пересадок не только на тех маршрутах, которые подверглись изменениям, а на всем городском пассажирском транспорте.

Сейчас банковские карты принимаются на 80 процентах автобусных маршрутов и во всех трамваях. Прием на всех маршрутах планируется обеспечить к 15 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Tele2 запускает доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси» в Челябинске
В Перми начинается новый этап транспортной реформы
Коронавирус обнаружен еще у 51 жителя Пермского края
В Пермском крае умерли еще 2 человека с коронавирусом
Райффайзенбанк завершил тестирование проекта по оплате покупок с помощью селфи
В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 44 человека
В Перми откроют еще одну лабораторию для исследования анализов на коронавирус
В Пермском крае клещи покусали больше тысячи детей
Пермяк отсудил 800 тысяч рублей у работодателя за несчастный случай
Синоптики рассказали, когда в Пермском крае прекратятся дожди
Адвокат подсказал, как обжаловать ошибочный штраф за «нарушение» самоизоляции
«Бил по голове и телу». Пермяк обвиняется в жестоком убийстве своих родителей
«Измерят температуру и отсадят на 1,5 м друг от друга». Как пройдет ЕГЭ у выпускников школ
«Уехал в Москву и пропал». Полиция разыскивает жителя Перми, о судьбе которого ничего неизвестно с января
Райффайзенбанк запустил программу поддержки малого и микро бизнеса
Энергетики «ПСК» приступили к монтажу новых теплосетей на улице Полины Осипенко
Миллион квадратных метров дорог - ежегодно
Райффайзенбанк запустил программу поддержки малого и микро бизнеса
Летом произойдет рост цен на квартиры от ПЗСП
В Пермском крае коронавирусом заболели еще 48 человек
Райффайзенбанк завершил интеграцию с сервисом «Цифровой профиль»
В Пермском крае коронавирусной инфекцией заболели уже 180 медиков
«ЭнергосбыТ Плюс» назвал лучшие и худшие УК и ТСЖ Прикамья
Tele2 получила 6 наград за лучший клиентский опыт
На поддержку сельского хозяйства Пермского края будет направлено свыше 3 миллиардов рублей
В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 33 человека
В Пермском крае с помощью искусственного интеллекта коронавирус будут выявлять за несколько секунд