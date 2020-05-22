В Пермском крае умерли еще 2 человека с коронавирусом

22 Май 2020 2020-05-22T12:08:44+03:00

Всего в регионе скончались 36 человек, у которых обнаружена опасная инфекция

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В Пермском крае скончались еще два пациента с коронавирусной инфекцией.

- На сегодня зафиксированы еще 2 летальных исхода, у пациентов 57 и 68 лет посмертно был обнаружен COVID-19, - передает Минздрав. - Причины смерти уточняются. Таким образом, в регионе в настоящее время зафиксировано 36 летальных исходов, связанных с COVID-19.

Напомним, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 51 новых случаев заражения COVID-19, из них 26 находятся в больнице, еще 23 на лечении дома, у них болезнь протекает безсимптомно.

Выздоровели за минувшие сутки 44 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU