2020-05-21T20:18:27+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Перми на 22 мая 2020 года составило 1226 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Перми на 22 мая 2020 года [аудио]
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Фото: архив "КП".Фото: архив "КП".
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор опубликовал свежие данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. На 22 мая 2020 года в Пермском крае было выявлено 48 новых случаев заражения COVID-19. Такая статистика по числу заболевших – около полусотни случаев в день - в регионе продолжает сохраняться вторую неделю.

23 человека из вновь заболевших проходят лечение в больнице (у них присутствуют симптомы заболевания), 25 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.

Фото: Коронавирус. Оперштаб Пермского края

Фото: Коронавирус. Оперштаб Пермского края

Общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 1226 человек. Из тех, 48, кому диагноз был поставлен накануне, 24 мужчины, 18 женщин, 6 детей.

Младше 45 лет – 19 человек, 18 человек в возрасте 45-65, 5 человек старше 65 лет. Все заболевшие ранее были изолированы и находятся на лечении. Круг контактировавших с ними лиц находится под наблюдением специалистов. Сейчас в регионе COVID-19 подтвержден у 180 сотрудников медучреждений.

«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом

00:00
00:00

Серьезную вспышку по заболеваемости коронавирусом ожидают в Лысьве. Здесь 10 мая четыре вахтовика привезли вирус из командировки, но не сообщили об этом на «горячую линию», а продолжали вести обычный образ жизни, общаясь с семьей и коллегами. В итоге сейчас среди тех, кто контактировал с ними – 10 членов семей и 18 коллег.

Все выяснилось, когда мужчины самостоятельно решили сдать анализ на COVID-19 после того, как у одного из них появились признаки ОРВИ.

Пермский край сейчас занимает 72 ранговое место среди субъектов РФ. В эпидемический процесс вовлечено 37 территорий края (80,4%), в Перми зарегистрировано 985 случаев (80,3 %). Смертельных случаев заболевания на 22 мая 2020 года в Прикамье было зарегистрировано 34.

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на veronika.pirogova@phkp.ru или личные сообщения в нашей группе ВКонтакте vk.com/kpperm.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Четыре вахтовика привезли из командировки коронавирус». В Лысьве ожидается вспышка инфекции

Спустя неделю мужчины сдали тест в частной клинике, он оказался положительным [аудио] (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Адвокат подсказал, как обжаловать ошибочный штраф за «нарушение» самоизоляции
«Бил по голове и телу». Пермяк обвиняется в жестоком убийстве своих родителей
«Измерят температуру и отсадят на 1,5 м друг от друга». Как пройдет ЕГЭ у выпускников школ
«Уехал в Москву и пропал». Полиция разыскивает жителя Перми, о судьбе которого ничего неизвестно с января
Райффайзенбанк запустил программу поддержки малого и микро бизнеса
Энергетики «ПСК» приступили к монтажу новых теплосетей на улице Полины Осипенко
Миллион квадратных метров дорог - ежегодно
Райффайзенбанк запустил программу поддержки малого и микро бизнеса
Летом произойдет рост цен на квартиры от ПЗСП
В Пермском крае коронавирусом заболели еще 48 человек
Райффайзенбанк завершил интеграцию с сервисом «Цифровой профиль»
В Пермском крае коронавирусной инфекцией заболели уже 180 медиков
«ЭнергосбыТ Плюс» назвал лучшие и худшие УК и ТСЖ Прикамья
Tele2 получила 6 наград за лучший клиентский опыт
На поддержку сельского хозяйства Пермского края будет направлено свыше 3 миллиардов рублей
В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 33 человека
В Пермском крае с помощью искусственного интеллекта коронавирус будут выявлять за несколько секунд