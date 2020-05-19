2020-05-19T19:59:06+03:00
Общество

Поиски 4-летнего мальчика, которого помогали искать волонтеры из Пермского края, окончены

Ребенок жив, он провел двое суток в лесу
Анна Маркова
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Ребенок обессилил за двое суток в лесу. Фото: участников поиска.Ребенок обессилил за двое суток в лесу. Фото: участников поиска.
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Несколько часов назад 4-летний Матвей Лоскутов, который пропал в Кировской области найден.

Он пропал 17 мая, ушел из дома в деревне Якинино. На поиски отправились 27 сотрудников МЧС и 79 полицейских, 38 добровольцев из «Лиза Алерт», в том числе, наши земляки, которые специально отправились в соседний регион на поиски малыша. Также ребенка помогали искать местные жители. Благодаря общим усилиям Матвея удалось найти.

- Сейчас мальчика доставили из леса в родную деревню, у него ослабленное состояние, но в остальном все хорошо, - сообщили сотрудники «Лиза Алерт».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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