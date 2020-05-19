Поиски 4-летнего мальчика, которого помогали искать волонтеры из Пермского края, окончены

19 Май 2020 2020-05-19T19:59:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Несколько часов назад 4-летний Матвей Лоскутов, который пропал в Кировской области найден.

Он пропал 17 мая, ушел из дома в деревне Якинино. На поиски отправились 27 сотрудников МЧС и 79 полицейских, 38 добровольцев из «Лиза Алерт», в том числе, наши земляки, которые специально отправились в соседний регион на поиски малыша. Также ребенка помогали искать местные жители. Благодаря общим усилиям Матвея удалось найти.

- Сейчас мальчика доставили из леса в родную деревню, у него ослабленное состояние, но в остальном все хорошо, - сообщили сотрудники «Лиза Алерт».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Волонтеры из Пермского края помогают в поисках пропавшего 4-летнего мальчика

Ребенка вторые сутки ищут в соседнем с нами регионе (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU