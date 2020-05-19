2020-05-19T15:42:00+03:00
Общество

Волонтеры из Пермского края помогают в поисках пропавшего 4-летнего мальчика

Ребенка вторые сутки ищут в соседнем с нами регионе
Анна Маркова
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Полиция и волонтеры ищут ребенка уже двое суток. Фото «Лиза Алерт».Полиция и волонтеры ищут ребенка уже двое суток. Фото «Лиза Алерт».
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В Кировской области вторые сутки идут поиски 4-х летнего Матвея Лоскутова. Мальчик пропал вечером 17 мая, выйдя из собственного дома в Лебяжском районе, который находится недалеко от леса.

Сейчас на месте работает 105 человек: правоохранительные органы, сотрудники МЧС и добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» Кировской области и подоспевшие к ним наши земляки, волонтеры из Пермского края, а также из других республик.

Помогают в поисках и местные жители, а также кинологи. Ребенка ищут в том числе на квадроциклах, с воздуха разведку ведут дроны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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