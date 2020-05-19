2020-05-19T18:55:27+03:00
Общество

В Минздраве рассказали, когда коронавирус в России возьмут под контроль

Главный внештатный инфекционист дала прогноз о возможных сроках снятия самоизоляции
Анна Маркова
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Появление вакцины от новой коронавирусной инфекции ожидается к июлю этого года.Появление вакцины от новой коронавирусной инфекции ожидается к июлю этого года.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова рассказала о том, что ситуация с распространением COVID-19 будет взята в России под контроль к июлю этого года.

- Зная законы эпидпроцесса и несмотря на то что надо постепенно все-таки высвобождаться от такого понятия, как карантин, и постепенно выходить, я думаю, что к июлю вы забудете о нас и не будете нас приглашать, - сообщила Елена Малинникова в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

Также инфекционист заявила, что даже если в России будут еще вспышки коронавируса, они не станут «пиковыми». Скорее всего, они будут сезонными, как это свойственно большинству острых респираторных инфекций.

- Появление вакцины от новой коронавирусной инфекции ожидается к июлю 2020 года, - рассказал Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил. - Уже в июне планируется начать клинические испытания вакцины. По ходу этих испытаний прояснятся сроки, когда можно будет начать изучение действия вакцины в практическом применении.

Министр здравоохранения считает, что в июле - ближе к последней декаде – первые вакцины от коронавируса появятся в России, что будет означать, что медики возьмут распространение COVID-19 под контроль.

«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом

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ИСТОЧНИК KP.RU

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