2020-05-19T16:06:20+03:00
Общество

В Пермском крае от коронавируса вылечили беременную женщину

Заболевание пациентка перенесла в легкой форме
Анна Маркова
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Женщину лечили противовирусными препаратами.Женщину лечили противовирусными препаратами.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На днях из Краевой больницы в Березниках была выписана молодая беременная женщина. У нее был подтвержденный диагноз коронавирус.

- Заболевание пациентка перенесла в легкой форме, практически бессимптомно - сообщили в Краевой Березниковской больнице. - Она получала противовирусную терапию, разрешенную для беременных. Во время лечения чувствовала себя удовлетворительно.

Так как женщина была контактна с заболевшим коронавирусом, ей сделали тест на опасную инфекцию, который оказался положительным. В целях безопасности ее и ребенка лечение проходило в стационаре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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