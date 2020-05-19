В Пермском крае от коронавируса вылечили беременную женщину
На днях из Краевой больницы в Березниках была выписана молодая беременная женщина. У нее был подтвержденный диагноз коронавирус.
- Заболевание пациентка перенесла в легкой форме, практически бессимптомно - сообщили в Краевой Березниковской больнице. - Она получала противовирусную терапию, разрешенную для беременных. Во время лечения чувствовала себя удовлетворительно.
Так как женщина была контактна с заболевшим коронавирусом, ей сделали тест на опасную инфекцию, который оказался положительным. В целях безопасности ее и ребенка лечение проходило в стационаре.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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