За сутки в Пермском крае умерли еще три пациента с коронавирусом
За прошедшие сутки в Пермском крае умерли три человека, у которых был положительный диагноз на коронавирус.
- Скончались пациенты 52, 77 и 84 лет, - сообщает краевой Минздрав. – У них посмертно был обнаружен COVID-19. Причина смерти уточняется.
Таким образом, в регионе в настоящее время зафиксировано 32 летальных исхода, связанных с COVID-19.
Также за прошедшие сутки в Прикамье выявили 52 новых случая заражения COVID-19: 26 человек с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 23 - изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, 3 случая зафиксировано посмертно.
Общее число зараженных коронавирусом в регионе достигло 1125.
Из 49 новых инфицированных - 19 мужчин, 29 женщин, 1 ребенок. Младше 45 лет – 17 человек, 17 человек в возрасте 45-65, 14 человек старше 65 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU