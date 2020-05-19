За сутки в Пермском крае умерли еще три пациента с коронавирусом

19 Май 2020 2020-05-19T15:40:12+03:00

Всего в начала пандемии в регионе скончались 32 человека с диагнозом COVID-19

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки в Пермском крае умерли три человека, у которых был положительный диагноз на коронавирус.

- Скончались пациенты 52, 77 и 84 лет, - сообщает краевой Минздрав. – У них посмертно был обнаружен COVID-19. Причина смерти уточняется.

Таким образом, в регионе в настоящее время зафиксировано 32 летальных исхода, связанных с COVID-19.

Также за прошедшие сутки в Прикамье выявили 52 новых случая заражения COVID-19: 26 человек с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 23 - изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, 3 случая зафиксировано посмертно.

Общее число зараженных коронавирусом в регионе достигло 1125.

Из 49 новых инфицированных - 19 мужчин, 29 женщин, 1 ребенок. Младше 45 лет – 17 человек, 17 человек в возрасте 45-65, 14 человек старше 65 лет.

«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

В Пермском крае еще 52 человека заболели коронавирусом

Уже несколько дней в регионе держится стабильное число подтвержденных случаев COVID-19 (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU