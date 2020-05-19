В Пермском крае еще 52 человека заболели коронавирусом

19 Май 2020 2020-05-19T11:03:58+03:00

Ежесуточный прирост заболеваемости в Пермском крае составил менее 5 %. Фото: архив "КП"

Уже несколько дней в регионе держится стабильное число подтвержденных случаев COVID-19

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В Пермском крае за последние сутки выявили еще 52 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших достигло 1125 человек. Ежесуточный прирост составил менее 5 %.

На протяжении нескольких дней,количество выявленных случаев заболеваемости в регионе колеблется в районе 50. Днем ранее было 49 заболевших.

Также за минувшие сутки из медучреждений выписано 29 пациентов, которые лечились от коронавирусной инфекции. Общее число выздоровевших увеличилось до 556.

"Расслабляться еще рано",- член регионального штаба и общественник Д. Жебелев о развитии эпидемии 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU