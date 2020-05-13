«СНИЛС не найден». Как многодетная пермячка пыталась оформить пособие в 10 тысяч рублей

На днях Президент озвучил новые меры поддержки семей с детьми. Выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка получат все граждане, у которых есть дети от 3 до 15 лет включительно. Заявление можно заполнить на сайте Госуслуг.

Пермячка Мария Ильина - мама троих детей 7, 5 и 4 года – решила, как и другие родители, оформить пособие уже 12 мая. С этого дня заявление должно было быть доступно, но отправить данные оказалось не просто. Женщина рассказывает, как все происходило.

«Белый экран вместо заявления»

Главная страница сайта загрузилась не сразу, но позже все же отобразилась. Сначала я растерялась, не знала, куда зайти, где искать заявление. Пробежала глазами по монитору, на главной странице его нет.

Решила попробовать по поиску, но только ввела нужны параметры, страница зависла. Белый экран монитора висел передо мной больше минуты. Я так и не дождалась ответа от страницы. В течение дня еще несколько раз проделывала то же самое, но переход на любой из вкладок портала заканчивался зависанием.

«В сети стали появляться инструкции»

Интерес к новой выплате у людей неподдельный, было понятно, что сайт Госуслуг не работает из-за большого наплыва посетителей. Весь день знакомые переслали сообщение из соцсетей с подробной инструкцией, как найти заявление.

Инструкция была следующей: заходите на сайт gosuslugi.ru, переходите во вкладку «Услуги», в поиске набираете Пенсионный фонд, затем спускаетесь практически в самый низ страницы, дальше в раздел «неэлектронные», а там - соответствующая услуга «Единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет».

Я решила попробовать, но ситуация на сайте не изменилась, зайти дальше главной страницы никуда не получалось.

В мессенджеры без конца сыпались сообщения от знакомых и родственников: «Ну, что, у тебя получилось заявление заполнить? У меня нет!». И у меня нет.

Сайт Госуслуги не справился с наплывом посетителей.

«Ура, заработало!»

Поздно вечером друзья прислали прямую ссылку на заявление posobie16.gosuslugi.ru, искать уже ничего не нужно. Уложив детей спать, я зашла по ссылке и… «О, чудо! Заработало!», - обрадовалась я. Страница

быстро открылась, я принялась заполнять данные на детей. Мои отобразились автоматически.

В заявлении нужно указать ФИО каждого ребенка, СНИЛС, номер акта записи ребенка (не путать с номером свидетельства о рождении) и дату выдачи свидетельства о рождении. Далее данные лицевого счета, куда должны перечислить деньги. Перепроверив все цифры еще раз, я радостно нажимаю кнопку отправить заявление и! Ничего не вышло…

Сайт пишет: «СНИЛС не найден, пожалуйста, введите данные точно, как в свидетельстве». Как не найден? Вот он, передо мной! Еще раз перепроверила, все правильно, но мое заявление так и не приняли.

Я решила обновить страницу и повторила процедуру еще раз. Ввела данные снова, но ситуация повторилась. Подать заявление у меня так и не получилось.

«Заявление появилось на главной странице»

На следующий день, 13 мая, на главной странице Госуслуг появилась вкладка: «Заявление о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет». Нажав на нее, тут же грустный смайлик сообщил мне о внутренней ошибке сервера. На этом мои попытки заполнить заявление на получение выплаты на троих детей временно закончились.

ВАЖНО!

В электронном виде заявление можно подать через портал «Госуслуги». Как сообщает Минкомсвязь России, сервис на оформление выплаты запущен по адресу posobie16.gosuslugi.ru.

У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой, заявление принимается вплоть до 1 октября. Никаких дополнительных документов представлять не нужно.

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