2020-05-14T13:04:07+03:00
Общество

В Пермском крае умерла еще одна пациентка с коронавирусом

Всего в регионе скончались 24 человека у которых была обнаружена инфекция
Анна Маркова
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За прошлые сутки коронавирус выявили у 42 пермяков.За прошлые сутки коронавирус выявили у 42 пермяков.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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По данным на 14 мая в Прикамье умерла еще одна пациентка, которой был поставлен диагноз COVID-19 посмертно.

- Причина смерти уточняется, - рассказали в Минздраве края. - Таким образом, в регионе в настоящее время зафиксировано 24 летальных исхода, связанных с COVID-19.

Напомним, что на сегодня в регионе у 871 человека был выявлен коронавирус.

За прошлые сутки диагноз был поставлен 42 пермякам. Из них - 12 мужчин, 27 женщин, 2 ребенка (2 девочки). Младше 45 лет - 13 человек, 12 человек в возрасте 45-65, 14 человек старше 65 лет. Ежесуточный прирост больных - 5%.

Все заболевшие изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением.

В Прикамье к концу мая вирус может "затухнуть", если мы будем аккуратно выходить из режима самоизоляции

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ИСТОЧНИК KP.RU

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