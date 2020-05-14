В Пермском крае еще у 42 человек обнаружен коронавирус
За последние двое суток в Пермском крае происходит рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние сутки диагноз подтвердился у 42 человек. Таким образом на 14 мая в регионе всего у 871 человека обнаружен коронавирус.
Также 13 мая были выписаны 30 пациентов, после лечения COVID-19. Расширяется карта распространения коронавируса. На этой неделе случаи заболевания зафиксированы в двух новых территориях – Карагайском районе – 2 заболевших и 1 человек в Добрянском городском округе.
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ИСТОЧНИК KP.RU