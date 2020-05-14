2020-05-14T11:02:18+03:00
Общество

В Пермском крае еще у 42 человек обнаружен коронавирус

Всего в регионе 871 заболевших опасной инфекцией
Анна Маркова
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За сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 42 пермяков.За сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 42 пермяков.Фото: Анна МАЛЫШЕВА
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За последние двое суток в Пермском крае происходит рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние сутки диагноз подтвердился у 42 человек. Таким образом на 14 мая в регионе всего у 871 человека обнаружен коронавирус.

Также 13 мая были выписаны 30 пациентов, после лечения COVID-19. Расширяется карта распространения коронавируса. На этой неделе случаи заболевания зафиксированы в двух новых территориях – Карагайском районе – 2 заболевших и 1 человек в Добрянском городском округе.

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В Пермском крае еще в двух районах обнаружен коронавирус

Карту зараженности пополнили Карагайский и Добрянский районы (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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