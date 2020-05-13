«Убийство на Каме». В Пермском крае нашли зарезанного ножом мужчину
В Пермском крае 4 мая городе Осе на берегу реки Кама было обнаружено тело мужчины. Эксперты выяснили, что мужчину убили. Осинским следственным отделом было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
- По подозрению в совершении преступления задержан знакомый погибшего мужчины, - сообщает СУ СК по Пермскому краю.
Следователи выяснили, что 4 мая на берегу Кама в городе Осе во время конфликта, в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанес своему знакомому удар ножом. Мужчина умер на месте.
Подозреваемого заключили под стражу.
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ИСТОЧНИК KP.RU