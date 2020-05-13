2020-05-13T12:12:59+03:00
Происшествия

«Убийство на Каме». В Пермском крае нашли зарезанного ножом мужчину

Следователи выяснили, кто бросил его умирать
Анна Маркова
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Следователи задержали подозреваемого и поместили под стражу.Следователи задержали подозреваемого и поместили под стражу.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае 4 мая городе Осе на берегу реки Кама было обнаружено тело мужчины. Эксперты выяснили, что мужчину убили. Осинским следственным отделом было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

- По подозрению в совершении преступления задержан знакомый погибшего мужчины, - сообщает СУ СК по Пермскому краю.

Следователи выяснили, что 4 мая на берегу Кама в городе Осе во время конфликта, в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанес своему знакомому удар ножом. Мужчина умер на месте.

Подозреваемого заключили под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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