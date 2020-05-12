2020-05-12T07:13:32+03:00
Общество

«Помогите! Пропал сын». В Перми родственники сообщили о пропаже молодого мужчины

Он не выходит на связь с 1 мая
Анна Маркова
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Станислав Ушаков пропал в праздничный день 1 мая.Станислав Ушаков пропал в праздничный день 1 мая.
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В Перми 1 мая пропал Станислав Ушаков, мужчине 31 год. Тревогу забила мама пропавшего. В тот день он рано утром вышел из дома на улице Гашкова в Мотовилихинском районе, не пришел домой и не выходит на связь.

11 мая мама Станислава Ушакова сообщила на своей странице в социальной сети: «Помогите! Пропал сын 1 мая в 8.30. Последний раз видели, как зашел во двор по ул. Гашкова 9 и 9а, нужна поисковая собака можно на любительском уровне, прочесать участок за Гашкова 9а».

Родственники Станислава обратились к волонтерам поискового отряда имени Ирины Бухановой.

Приметы: рост 180-185 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые. Особая примета - носит бороду.

Был одет в черные спортивные костюм и кроссовки, зеленую удлиненную ветровку.

Если вы что-то знаете о пропавшем, сообщите информацию о по телефонам: 204-49-04 или 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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