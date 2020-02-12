2020-02-12T13:18:50+03:00
Происшествия

В Перми разыскивают 67-летнюю женщину

Пенсионерка ушла из дома 11 февраля
Лилия Абибулаева
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Ранее женщина никогда не пропадала. Фото: ЧПДТП ПермьРанее женщина никогда не пропадала. Фото: ЧПДТП Пермь
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В Перми пропала 67-летняя Елена Примакович. Женщина ушла из дома на улице Карпинского во вторник, 11 февраля, и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Ранее женщина никогда не пропадала.

Приметы: короткая стрижка, зеленые глаза, на вид 65-70 лет.

Была одета: длинный пуховик грязно-розового цвета, формовая шапка в тон пуховику.

Если у вас есть какая-либо информация о местоположении 67-летней Елены Примакович, просьба сообщить в полицию по телефону 02 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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