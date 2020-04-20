В Россию вернулись шестеро застрявших во Вьетнаме пермяков

20 Апр 2020 2020-04-20T18:18:09+03:00

Перед тем, как попасть домой, они две недели проведут на карантине в Новосибирске

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В начале апреля жители Перми, застрявшие на отдыхе, записали коллективное видеообращение к главе Прикамья Дмитрию Махонину. Они просили им помочь вернуться домой. Пермяки рассказывали, что у них уже заканчиваются деньги.

После появления этого обращения в соцсетях и в СМИ, в том числе, и на сайте «КП», в оперативном штабе сообщили, что Дмитрий Махонин поручил администрации губернатора и социальному блоку правительства сделать все необходимое для скорейшего возвращения пермяков на родную землю. После этого удалось вернуть из Таиланда группу пермяков, которые сейчас проходят обсервацию в Казани.

И вот пришло известие: сегодня еще шестеро жителей Пермского края, застрявшие во Вьетнаме, вернулась в Россию. Произошло это после того, как глава региона Дмитрий Махонин обратился с соответствующими письмами к вице-премьеру Правительства РФ Татьяне Голиковой и федеральному министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву.

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Пермяки были зарегистрированы на рейс Камрань-Новосибирск, поскольку в ближайшее время других авиарейсов из Вьетнама в Россию не было. Сейчас их доставили в новосибирский санаторий «Парус», где им предстоит пройти двухнедельную обсервацию. После чего они смогут вернуться в Пермь.

Как сообщили в оперативном штабе, руководство региона держит ситуацию на контроле.

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ИСТОЧНИК KP.RU