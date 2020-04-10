10 Апр 2020 2020-04-10T21:03:03+03:00

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Уроженец Перми Дмитрий Рыболовлев пожертвовал Пермскому краю на борьбу с коронавирусом 80 миллионов рублей. Об этом сообщает издание «Спорт экспресс».

Миллиардер и владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев перевел крупную сумму в Фонд Пермского края по сбору средств на борьбу с коронавирусом. Этот счет в конце марта открыл фонд социальной поддержки населения. Почти за две недели туда было переведено 134,5 млн. рублей и самое большое пожертвование сделал уроженец Перми, живущий с 2010 года в Монако.

С пермской медициной связана значительная часть ранней трудовой биографии Дмитрия Рыболовлева. Он выходец из семьи пермских врачей и собирался пойти по стопам родителей. На втором курсе медакадемии он работал санитаром в кардиологической реанимации, затем был медбратом и врачом-интерном.

Благотворительные деньги пойдут на закупку средств защиты, оборудования и медикаментов.

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ИСТОЧНИК KP.RU