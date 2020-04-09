Самоизоляция на даче в Перми 2020: кто будет контролировать уехавших за город

9 Апр 2020 2020-04-09T16:42:22+03:00

Можно ли под видом дачников пробраться «на природу» во время эпидемии коронавируса [аудио]

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В указе главы Пермского края о всеобщей самоизоляции сделали для дачников послабление – разрешили сменить место самоизоляции городское на загородное.

Позже члены оперативного штаба объяснили, что если через неделю дачники решат вернуться домой, например, за продуктами, штрафы им выписывать не будут.

Не получится ли так, что под видом садоводов за город прорвутся любители шумных пикничков?

НА ВЫЕЗДЕ ИЗ ГОРОДА МОГУТ ПРОВЕРИТЬ БАГАЖНИК

Первый кордон на пути таких потенциальных нарушителей самоизоляции уже поставили на выезде из города.

- На всех выездах из Перми будут посты ДПС, их количество увеличено в 1,5 раза. - сообщили в краевой ГИБДД. - У тех, кто едет на дачу, патрули будут проверять паспорта и документы на дачный участок, а также документы на детей или родственников, если они будут изолироваться вместе с вами. Могут попросить показать, что лежит в багажнике. Не надо быть провидцем, чтобы понять: везут люди запасы еды для недельной самоизоляции или снедь для пикника. Особенно пристально будут проверять выезжающих из города в пятницу, субботу и воскресенье.

- Как собираются следить за тем, чтобы люди не ездили туда-сюда – станут записывать номера машин?

- Записывать номера никто не будет, но в составе патрулей будут одни и те же сотрудники госавтоинспекции, у них хорошая память. Они будут дежурить круглосуточно – покинут пост, только когда приедут сменщики. Так что и ночью проскочить не удастся.

В ОГОРОДЕ РАБОТАТЬ БУДЕТ МОЖНО

На сколько дней можно будет все-таки выехать на дачу?

- От недели и больше, - отвечают по официальному телефону доверия 258-07-87.

- Можно ли будет выходить в огород поработать?

- Передвигаться можно будет в пределах дачного участка. Никаких походов в лес за подснежниками или на речку с удочкой. Дойти или доехать можно будет только до ближайшего магазина, как и в городе. Но при этом нужно будет иметь документы, маску и перчатки. В сельских населенных пунктах также будут работать патрули.

- Допускается ли хоть поздороваться с соседями?

- Только на расстоянии не менее 1,5 метров и в маске. Совместные с соседями посиделки на даче не допускаются.

МОБИЛЬНЫЕ ПАТРУЛИ, ДРУЖИННИКИ И КАЗАКИ

А вообще, патрули будут заглядывать туда, где расположены дачи? Прежде их там никогда не видели.

- Будут, - отвечают в администрации Пермского района. – У нас сформированы специальные мобильные бригады. Сотрудники полиции, дружинники на машинах будут объезжать дачные кооперативы и коттеджные поселки. Будут работать участковые, кое-где, например, в поселке Юг и Юго-Камский к патрулированию подключаются казаки. По громкоговорителям будет вестись разъяснительная работа о недопущении нарушения на дачах режима самоизоляции. На досках объявлений в кооперативах развесим соответствующие памятки. Устраивать шумные пикники на дачах никто не позволит.

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ИСТОЧНИК KP.RU