2020-04-09T13:53:35+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Энергетики: За накопленные долги по ЖКХ все равно начислят пени

ПАО «Т Плюс» рассказало, как оплачивать коммуналку в условиях самоизоляции
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ПАО «Т Плюс» сообщило, что в соответствии с решением Правительства РФ с 1 апреля 2020 года по 1 января 2021 года не будет применять к клиентам штрафных санкций за накопленные долги по оплате коммунальных счетов. Однако оплата коммунальных услуг остается обязанностью потребителя, поэтому после окончания моратория в случае образовавшейся задолженности «Т Плюс» начислит клиентам пени на всю сумму долга, отметили в компании.

- Если после окончания моратория клиент не приведет в порядок свою платежную дисциплину, то компания после предупреждений и попыток урегулировать ситуацию в строгом соответствии с законом может ограничить подачу энергоресурсов, - заявили в ПАО «Т Плюс». - Кроме того, к неплательщикам в течение 2020 года могут приходить приставы и по решению суда арестовывать имущество. В связи с этим «Т Плюс» призывает клиентов для их же комфорта не копить долги, и оплачивать своевременно и в полном объеме счета за тепло и горячую воду.

Сделать это можно не выходя из дома – узнайте, какие варианты оплаты доступны для вашего региона на сайте perm.esplus.ru. Также онлайн-оплату коммунальных услуг предлагает большинство банков.

Что касается ранее начисленных пеней, то «Энергосбыт Плюс» продлил до 30 июня акцию «Весна – тают пени!». Клиенты могут погасить накопившиеся долги без пеней, начисленных до введения моратория.

Напоминаем также, что решение правительства касается исключительно населения и управляющих компаний, которые обслуживают жилой фонд. В случае неоплаты поставленных услуг потребителей-юридических лиц ждут санкции в соответствии с законодательством. Компания также оставляет за собой право ограничения поставки ресурса, если клиент злостно нарушает свои обязательства. Вместе с тем «Т Плюс» всегда открыта к диалогу и готова к совместному поиску индивидуальных решений для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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