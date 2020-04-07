2020-04-07T21:15:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Олег Чиркунов «застрял в Лондоне»

Экс-губернатор Пермского края рассказал, как живет столица Великобритании во время коронавируса
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В Лондоне не запрещают гулять в парках.В Лондоне не запрещают гулять в парках.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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«Застрял в Лондоне», - написал на своей странице в Фейсбуке экс-губернатор Пермского края Олег Чиркунов и поделился впечатлениями о том, как живет столица Великобритании во время коронавируса.

« Магазины работают, крупные сети, фактически, прекратили доставку товаров на дом, но появилась масса мелких бизнесов, доставляющих рыбу, мясо, фермерские овощи и фрукты».

Хотя правительство Великобритании не рекомендует жителям гулять, но разрешило бегать на свежем воздухе и делать зарядку раз в день в одиночестве или в составе семьи.

«Людей в парке достаточно много, но все следуют рекомендациям о безопасной дистанции, - рассказал Олег Чиркунов. - Остановятся, переждут, перейдут на другую сторону тротуара, на газон или на проезжую часть. Лондонцы очень дисциплинированы… Людей в масках очень мало, здесь это не рекомендовано. Во-первых, потому что маски надо сохранить для тех, кто работает с больными, во-вторых, их эффективность для использования в быту не доказана. Некоторые повязывают платок, примерно как Пятачок в гостях у кролика».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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