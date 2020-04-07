Олег Чиркунов «застрял в Лондоне»
«Застрял в Лондоне», - написал на своей странице в Фейсбуке экс-губернатор Пермского края Олег Чиркунов и поделился впечатлениями о том, как живет столица Великобритании во время коронавируса.
« Магазины работают, крупные сети, фактически, прекратили доставку товаров на дом, но появилась масса мелких бизнесов, доставляющих рыбу, мясо, фермерские овощи и фрукты».
Хотя правительство Великобритании не рекомендует жителям гулять, но разрешило бегать на свежем воздухе и делать зарядку раз в день в одиночестве или в составе семьи.
«Людей в парке достаточно много, но все следуют рекомендациям о безопасной дистанции, - рассказал Олег Чиркунов. - Остановятся, переждут, перейдут на другую сторону тротуара, на газон или на проезжую часть. Лондонцы очень дисциплинированы… Людей в масках очень мало, здесь это не рекомендовано. Во-первых, потому что маски надо сохранить для тех, кто работает с больными, во-вторых, их эффективность для использования в быту не доказана. Некоторые повязывают платок, примерно как Пятачок в гостях у кролика».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Эпидемиологи рассказали, когда в Перми ожидается пик коронавируса
Три главных вопроса о коронавирусе в Перми (подробнее…)
ИСТОЧНИК KP.RU