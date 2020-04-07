Краевая прокуратура проверит сообщение об увольнении сотрудников салона оптики
Согласно информации СМИ, работников заставляли нависать заявление «по собственному»
При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.Фото: Василий Вахрин
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В СМИ появилась информация о том, что сотрудников салона оптики в Перми заставляют уволиться по собственному желанию из-за того, что салоне не работает, нет выручки.
Прокуратура Пермского края и прокуратура Дзержинского района проверят информацию, размещенную в СМИ. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
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ИСТОЧНИК KP.RU