Краевая прокуратура проверит сообщение об увольнении сотрудников салона оптики

7 Апр 2020 2020-04-07T06:23:33+03:00

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В СМИ появилась информация о том, что сотрудников салона оптики в Перми заставляют уволиться по собственному желанию из-за того, что салоне не работает, нет выручки.

Прокуратура Пермского края и прокуратура Дзержинского района проверят информацию, размещенную в СМИ. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, ранее мы писали о том, что мошенники под видом коммунальщиков или волонтеров заходят в квартиры и грабят пермяков. Рассказываем, как не стать жертвой преступников во время самоизоляции

ИСТОЧНИК KP.RU